Future State: The Next Batman, le due Batgirls hanno intrapreso una pericolosa missione

L'evento Future State ha dato vita a un nuovo status quo nell'universo DC Comics e a farne le spese è stata Gotham City, ora governata con il terrore dal malvagio Magistrato e dal suo pericoloso esercito di robot Pacekeeper. Ma con ben due Batgirls in circolazione in Future State: The Next Batman la città potrebbe presto rivedere la luce.

Sebbene Gotham viva nel terrore e i vigilanti siano stati ormai quasi debellati, c'è ancora una sacca di resistenza che prova a combattere il regno del Magistrato. In questo gruppo troviamo le due Batgirls che hanno sostituito Barbara Gordon in Future State: The Next Batman. Ma nel secondo volume di questa serie Cassandra Cain e Stephanie Brown si avventurano in una missione pericolosa.



Convinta che l'Uomo Pipistrello sia stato trattenuto dalle forze nemiche, Cassandra si reca in incognito nella struttura di detenzione del Magistrato, un luogo segreto che sembra un misto tra Arkham e Blackgate. Ma invece che Batman, la ragazza trova Stephanie, sua ex amica che ha voltato le spalle alla resistenza.



In seguito a una rissa tra le due, si viene però a scoprire che, esattamente come Cassandra, anche Stephanie è in realtà in missione sotto copertura. Quando il duo da inizio a una rivolta in prigione, le Batgirls scoprono che nelle catacombe della struttura si trova Oracle, alias Barbara Gordon. Per salvarla, però, Steph e Cass devono fronteggiare i robot del Magistrato e le forze di sicurezza interne della prigione. Una missione che potrebbe mettere fine alla loro carriera. Scopriamo la nuova forma di un membro della Bat-Family in Future State: The Next Batman.