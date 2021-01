Future State: The Next Batman, chi è il nuovo partner dell'Uomo Pipistrello?

La nuova serie Future State: The Next Batman ci ha portato a conoscere il successore di Bruce Wayne, ovvero Tim "Jace"Fox. Ma per salvare Gotham City dal controllo del Magistrato, il Cavaliere Oscuro ha bisogno di tutto l'aiuto possibile.

Future State: The Next Batman volume 2 si apre con l'Uomo Pipistrello che si imbatte in una scena del crimine estremamente recente. Ma mentre il sangue sgorga ancora dal corpo della vittima, pare che i suoi assassini non gli abbiano sottratto nessun oggetto di valore. Qual è allora il motivo dell'omicidio?

Irrompendo in un negozio per visualizzare le riprese di una telecamera di sicurezza che pare aver registrato l'omicidio, Batman porta il video a qualcuno di nome Vol, il quale pare possa aiutarlo a rintracciare gli assassini. Ma il Magistrato si presenta sulla scena, costringendo l'Uomo Pipistrello a combattere per fuggire.

Riuscendo a nascondersi in un container, l'eroe di Gotham si rivolge nuovamente a Vol, chiedendogli cosa abbia scoperto sul caso. Una volta ottenute le informazioni necessarie, Tim Fox brucia l'apparecchio con cui ha chiamato il suo misterioso partner, così da proteggerlo dal Magistrato.

Chi sia Vol non è ancora chiaro, ma pare ormai evidente che sia il nuovo sidekick di Batman e che questa figura rivesta lo stesso ruolo appartenuto a Oracle, alias Barbara Gordon. Scopriamo cosa ne è stato di lei in Future State: The Next Batman. Tim Fox è il protagonista della nuova storia di Batman.