Future State: The Next Batman, la nuova elettrificante forma di un membro della Bat-Family

Nell'universo di Future State la città di Gotham è nelle mani del Magistrato e solo una manciata di eroi ancora resistono al suo regno del terrore. Per porre fine al suo dominio, nel terzo volume di Future State: The Next Batman vediamo la nascita di un nuovo sorprendente dinamico duo.

Sotto il governo del Magistrato, gli eroi mascherati sono stati costretti a nascondersi o a fuggire. Sebbene Bruce Wayne sia scampato alla morte in Future State: Dark Detective, è Duke Thomas, alias Signal, a proteggere la città e ad aiutare i dissidenti a fuggire dai suoi confini. Ma l'eroe ha attirato l'attenzione del Magistrato, il quale affida l'incarico di catturarlo a una spia infiltratasi in un gruppo di profughi.

Fortunatamente, Signal è ancora in contatto con i suoi vecchi alleati Katana e Black Lightining, che nel frattempo, per un'oscura questione ancora non rivelata, è stato convertito in pura energia. In questa nuova forma, Black Lightining dimostra di essere la carta vincente nella battaglia contro le forze robotiche del Magistrato, ma Duke giura di trovare un modo per riportare il suo vecchio maestro alla forma umana.

Con Black Lightning al fianco di Duke Thomas, a Gotham City si è formato un nuovo dinamico duo. Esattamente come Batman e Robin in passato, ora sono loro la speranza della città.