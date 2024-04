'Il futuro degli anime è in pericolo': i tweet di un'animatrice fanno tremare l'industria

Uno dei problemi endemici dell'industria giapponese degli anime riguarda la mancanza di risorse: sia umane, che pecuniarie. E proprio il direttore dell'animazione di Jujutsu Kaisen 0, Terumi Nishii, ha dipinto di recente un ritratto drammatico dell'intero settore animato, ormai destinato - a suo dire - ad andare incontro a fenomeni sempre meno sostenibili.

In una serie di post pubblicati su twitter, Nishii – che è anche la fondatrice della NAFCA, ovvero del progetto finalizzato a stilare delle ricerche dettagliate sullo stato dell'arte dell'industria – ha dichiarato esplicitamente che il futuro prossimo degli anime è oscuro, proprio perché i singoli studi non saranno più in grado di gestire il capitale artistico e umano necessario per conseguire, in tempi e modi umanamente accettabili, i numerosi progetti su cui stanno lavorando. “In futuro” si legge nei tweet al vetriolo dell'artista “la sostenibilità dell'ecosistema aziendale degli anime sarà completamente compromessa, al punto che ci aspettiamo numerosi fallimenti e bancarotte da parte di produzioni che dovrebbero, almeno sulla carta, durare 3 anni, e che ne impiegano almeno cinque per terminare le loro lavorazioni, a causa della distribuzione, per nulla oculata, delle risorse su un numero sempre più elevato di progetti”.

“Mi domando” prosegue qui Nishii “quanti animatori riusciranno a sopravvivere in un contesto così critico. E forse i più 'deboli' saranno tagliati del tutto fuori dall'industria”. Il riferimento dell'animatrice non è casuale né tanto meno astratto, ma delinea almeno un paio di problematiche che proprio negli ultimi tempi stanno acquisendo maggiore risonanza per come appaiono endemiche e senza apparente soluzione. La prima di queste riguarda, come logica che sia, la questione delle retribuzioni, tanto che i salari degli animatori giapponesi sono sempre più bassi: una problematica, questa, che si apre ad ulteriori livelli di criticità nel momento in cui la si rilegge alla luce delle liturgie produttive dell'industria, nella quale sono gli animatori veterani, disposti a lavorare anche fuori orario e dietro compensazioni insostenibili, a sorreggere le fondamenta dei progetti principali che arrivano ogni stagione sugli schermi nipponici.

Ma il riferimento di Nishii, seppur declinato in un'ottica generalista, può essere ricollegato nello specifico ad alcune particolari aziende. Ad esempio, uno dei motivi che ha spinto gli spettatori di Jujutsu Kaisen 2 a richiedere a MAPPA di rinviare l'anime, è da ricondurre proprio a quella “redistribuzione non oculata di risorse” che la stessa Nishii ha osservato come una problematica cruciale per la sostenibilità futura del settore animato del Sol Levante.

Proprio lo studio in questione, infatti, nel corso degli ultimi anni ha spostato (anche legittimamente) sul film prequel buona parte dei capitali destinati al secondo ciclo di episodi, portando così ad alcune incongruenze produttive. Un fattore, questo, che ha spinto la stessa Terumi Nishii - che di Jujutsu Kaisen 0 è stata, appunto, l'animation director - a sottolineare quelle che ai suoi occhi si palesano come delle strategie non solo risibili, ma economicamente ed umanamente errate. Al punto che nel breve futuro potrebbero compromettere l'intera sostenibilità del settore, se l'industria non si impegnerà a mutare quelle pratiche sistemiche che la stanno conducendo verso il collasso.

