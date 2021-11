Marvel, Jason Aaron svela il futuro dei fumetti della Casa delle Idee

Il futuro dei comics Marvel passa dalle mani fidate di Jason Aaron, autore che ha guidato la serie pluriennale di Avengers e che si è recentemente messo al lavoro sul prossimo Avengers Forever. In una lunga intervista rilasciata al portale Comicbook, lo scrittore ha rivelato alcune preziose informazioni su quello che verrà nei prossimi mesi.

Attualmente, Jason Aaron ha ammesso di essere sommerso dal lavoro. Nel corso delle prossime settimane, infatti, verranno lanciati Avengers #50, Avengers Forever #1 e, infine, King Conan #1, tutte opere su cui troveremo la sua firma.

A proposito di Avengers Forever, l'autore Marvel ha rivelato di avere già le idee chiare su dove andrà a parare. In questa nuova serie a fumetti, si riallacceranno eventi cominciati nei suoi Thor, Wolverine o Ghost Rider, e se ne concluderanno altri lasciati in sospeso dai suoi 50 volumi di Avengers.



Prima d'immergersi totalmente nel futuro, Aaron è tornato indietro nel suo passato, ai suoi primi lavori per Marvel Comics. L'autore ha fatto irruzione nel mondo dei comics vincendo un concorso di racconti con una sua storia su Wolverine, per poi vedersi affidare una serie a fumetti dedicata a Ghost Rider. Proprio il supereroe dal teschio infuocato sarà uno dei protagonisti principali dei suoi prossimi lavori.

Ghost Rider, la cui identità è ora quella di Robbie Reyes, è ora entrato a far parte dei Vendicatori in Avengers Forever. Questa, è stata una scelta ben precisa dell'autore, che ha voluto prendere le distanze dal Marvel Cinematic Universe. A suo dire, Ghost Rider è uno di quei personaggi che solitamente funziona meglio per conto suo, impegnato con le sue faccende, ma l'idea di coinvolgerlo nelle situazioni Avengers era piuttosto stuzzicante.

Grazie alla sua esperienza ultra decennale in Marvel Comics, Jason Aaron ha ora quasi carta bianca, una grande possibilità che ha intenzione di sfruttare lavorando su personaggi da lui mai approfonditi prima. In particolare, lo scrittore Marvel ha rivelato che in Avengers Forever allungherà di molto l'elenco dei personaggi su cui ha lavorato.

Infine, parlando del suo futuro, non ha escluso l'ipotesi di passare alla concorrenza. Di recente, molti suoi colleghi, tra cui Matt Rosenberg e Chip Zdarsky, sono passati a DC Comics, e lui, da buon appassionato, accoglierebbe con entusiasmo questa possibilità.

