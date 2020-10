Il futuro di Dragon Ball Super: la saga di Molo finisce, come continuerà?

Dopo esattamente due anni di pubblicazione, partiti a dicembre 2018, la saga di Molo giungerà al termine. Non sappiamo ancora come dato che Dragon Ball Super 66 non arriverà prima del 20 novembre sui nostri schermi. Possiamo quindi solo fare congetture sugli eventi che porteranno alla sconfitta di questo nemico estremamente forte.

Ma cosa ci sarà dopo Dragon Ball Super 66? Naturalmente una nuova saga. Ma a meno di sorprese particolari, non sapremo fino a dicembre di cosa si tratterà. Non a caso, il capitolo sarà pubblicato in concomitanza con la Jump Festa dove potremmo assistere anche al ritorno dell'anime di Dragon Ball Super proprio con la saga di Molo.

Tornando al manga però, nella pubblicazione di dicembre assisteremo al nuovo ciclo di Dragon Ball Super. A questo punto è probabile che torneremo ad esplorare i multiversi del mondo espanso di Super. Ci sono davvero tante scelte sotto questo punto di vista: i protagonisti potrebbero nuovamente sfidarsi con Caulifla e Kale, allenarsi con Jiren oppure ritrovarsi a conoscere i guerrieri dei quattro universi più forti, quelli che non presero parte al Torneo del Potere.

Quale sarà esplorato più nello specifico non si sa, ma sicuramente ci sarà bisogno di un approfondimento della nuova struttura dato che sono rimasti fuori quattro universi forti con un potere inimmaginabile rispetto a quello dei protagonisti attuali. Goku dovrà sfruttare questo arco narrativo per migliorare il proprio Ultra Istinto, mentre Vegeta potrebbe continuare a studiare a Yardrat altre tecniche oppure osare anche lui un utilizzo della tecnica di matrice divina.

Voi cosa vi aspettate dal prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super che vedremo pubblicare su V-Jump da dicembre?