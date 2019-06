Quale futuro per Spider-Man dopo il misterioso teaser della Marvel Comics?

Spider-Man è uno degli eroi più apprezzati del panorama fumettistico americano che ha poi portato la sua caratura anche sul grande schermo grazie alla trilogia di Raimi o recentissimi lungometraggi con Tom Holland protagonista. Spider-Man: Far From Home sta per arrivare nei cinema, ma a breve si svelerà anche un nuovo futuro fumettistico.

Durante la serata di ieri domenica 16 giugno, la Marvel ha pubblicato una misteriosa immagine sul suo account Instagram. Come potete vedere in calce, insieme alla dicitura Marvel Comics, che fa presagire quindi non un annuncio cinematografico bensì una rivelazione legata al fumetto, vediamo un ragno che ha tessuto un grosso "4".

È indubbio che, visto l'animale scelto, l'annuncio sia relativo a Spider-Man. Ma che sorta di annuncio sarà? Analizzando l'immagine, ci sono due scenari che vengono in mente. Il primo è una nuova collaborazione tra il lanciaragnatele di quartiere e il famoso gruppo dei Fantastici 4. Spider-Man ha già collaborato col gruppo di Reed Richards in passato e una nuova storia fumettistica potrebbe anche servire per lanciare il quartetto nel mondo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, adesso che la Disney ha riacquistato i loro diritti dalla Fox.

La seconda idea è invece un po' più selvaggia ma che potrebbe far contenti anche i fan del cinema. Infatti, in molti pensano che potrebbe esserci un collegamento con il quarto film mai realizzato di Sam Raimi e che avrebbe dovuto fare da sequel a Spider-Man 3 con Tobey Maguire. Si tratterebbe quindi di un modo di omaggiare la prima trilogia su Peter Parker e far conoscere la conclusione della storia programmata originariamente.

Secondo voi, quale sarà l'annuncio che la Marvel Comics farà su Spider-Man? Concordate con una delle due teorie oppure vi aspettate ci siano altri piani? Intanto, Spider-Man è tornato con un nuovo fumetto da alcuni mesi, basato sul nuovo videogioco Insomniac che ha raccolto il favore positivo del pubblico.