Il futuro del Villaggio della Foglia è nelle mani di Boruto e dei suoi compagni

Mentre la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ci ha portato nella Konoha del passato, con Boruto e Sasuke nel bel mezzo di un viaggio temporale, il manga ci sta mostrando le basi di quella che sarà la guerra tra Naruto e Jigen.

La minaccia dell'organizzazione Kara nei confronti del Villaggio della Foglia è diventata più concreta a causa dello scontro che ha visto protagonisti Naruto, Sasuke e Jigen. Il leader dell'organizzazione è riuscito a mettere in seria difficoltà i due ninja. Sasuke è riuscito a fuggire dal campo di battaglia, mentre il settimo Hokage si è trovato in una situazione critica, che ha richiesto una reazione tempestiva del giovane Boruto.

Presto l'intero Villaggio della Foglia apprende delle condizioni del loro capo, e si viene a conoscenza anche dell'intenzione di Jigen di voler sigillare Naruto in un altro luogo, per evitare che interferisca con i piani della Kara. Appena Boruto scopre che suo padre è prigioniero di un sigillo, decide di partire insieme ai suoi compagni per una missione di salvataggio.

Forse c'è una vena di ironia in tutto questo, considerando soprattutto le origini e il passato di Naruto. La volpe a nove code è sigillata nel corpo del settimo Hokage, e nel corso degli anni abbiamo visto la loro relazione contrastante giungere ad una sorta di equilibrio, grazie soprattutto alla potenza acquisita dal ninja che gli ha consentito di "controllare" il cercoterio.

Nel tentativo di raggiungere Naruto, il Team 7 ha dovuto affrontare Boro, un altro, pericoloso membro della Kara. Con l'arrivo anche di Kawaki nella squadra, Boruto deve impegnarsi più che mai per aiutare suo padre, inerme di fronte alle terribili azioni dell'organizzazione Kara.

Ricordiamo che attualmente il manga di Boruto è arrivato al capitolo 40, segnato da un'importante rivelazione riguardante proprio il nostro giovane protagonista.