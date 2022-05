FUUTO PI, il sequel di Kamen Rider debutta su Crunchyroll in estate

Crunchyroll comincia a presentare il palinsesto estivo del 2022. Negli afosi mesi dell'estate, la piattaforma di proprietà Sony rinfrescherà i suoi utenti con il debutto di FUUTO PI, la serie anime sequel del franchise Kamen Rider.

Attraverso le proprie pagine ufficiali, Crunchyroll ha annunciato che dall'8 agosto comincerà la trasmissione in simulcast di FUUTO PI. Oltre alla data di messa in onda della premiere, è stata pubblicata la locandina ufficiale dell'anime e sono state condivise informazioni su musiche e staff. Probabilmente, questa serie arriverà dopo i primi doppiaggi in italiano di Crunchyroll.

La sigla d'apertura di FUUTO PI, "Private Eye", sarà firmata da Big Gadgets, assieme ad Aya Kamiki e TAKUYA. Inoltre, è stato presentato il brano "Tsumi to Batsu to Underground", cantato dall'ex attore Mitsuru Matsuoka che ha recitato nella serie originale di Kamen Rider.

Presso lo Studio KAI, Yosuke Kabashima è accreditato come regista, con Ayataka Tanemura come assistente. Le sceneggiature sono affidate all'autore Riku Sanjo, mentre i character design e la direzione dell'animazione a Hidekazu Ebina. Per allietare l'attesa, su Crunchyroll è disponibile la Stagione 6 di Naruto Shippuden.

La trama di FUUTO PI si colloca dopo gli eventi di Kamen Rider W del 2009 ed è basato sul manga omonimo di Riku Sanjo e Masaki Sato. L'opera segue le vicende dell'investigatore privato Shotaro Hidari e dell'altruista Philip, due estranei che divengono Kamen Rider.