FUUTO PI: trailer e dettagli per il sequel di Kamen Rider

In vista del prossimo debutto come parte del palinsesto estivo di Crunchyroll, lo staff di FUUTO PI ha diffuso un nuovo filmato promozionale dell’anime. Sequel della serie manga Kamen Rider di Shotaro Ishinomori, della serie conosciamo le sigle in anteprima assoluta.

La premiere di FUUTO PI è prevista per il 1° agosto su Crunchyroll e il teaser trailer pubblicato su Twitter offre un anticipazione sui protagonisti e sulle vicende della serie, oltre che sulle belle animazioni prodotte dallo Studio KAI.

Il progetto anime commemora il 50esimo anniversario del franchise Kamen Rider e si propone come sequel di Kamen Rider W. Adattamento dell’omonima serie manga scritta da Riku Sanjo e disegnata da Masaki Satou, si focalizza sui personaggi di Shotaro Hidari e Philip. FUUTO è sotto la protezione del duo, ma bizzarri incidenti continuano a verificarsi frequentemente in altre parti della città. L’apparizione di Tokime, proietta un nuovo alone malvagio sulla città ventosa.

L’anime è diretto da Yousuke Kabashima presso lo Studio KAI, con Ayataka Tanemura come assistente alla regia. Tatsuo Higuchi è il responsabile della sceneggiatura, sotto la supervisione dell’autore Riku Sanjo. Shotaro e Philip verranno doppiati da Yoshimasa Hosoya e Kouki Uchiyama. La sigla di apertura “Private Eye” è eseguita da Big Gadgets feat. Aya Kamiki w TAKUYA.