Il G Gundam prende vita in questo cosplay dedicato alla serie

L'universo nato dalla mente di Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate è diventato in pochissimo tempo uno dei prodotti dell'animazione giapponese più famosi in tutto il mondo. La sua fama ha dato inizio a numerosi prodotti di merchandise, quale ad esempio la scatola di cioccolatini di Gundam, oggi invece vi presentiamo un originale cosplay.

In calce alla notizia potete vedere alcune foto condivise dalla cosplayer taiwanese @Fresachernyi, mentre impersona uno dei robottoni presenti nella serie G Gundam, in particolare ha voluto ricreare lo stile del robot guidato da Domon, protagonista dello show. Per chi non ha mai visto l'anime del 1994 si tratta di una storia molto originale: nel futuro la Terra è ormai diventata un pianeta abbandonato, distrutto dall'inquinamento e dalle guerre, le nuove colonie hanno quindi deciso di organizzare un torneo ogni quattro anni, per risolvere così le loro differenze, evitando l'uso della guerra. Domon è il rappresentante di Neo-Japan e nel corso delle puntate cercherà di vincere il torneo e di ritrovare il fratello scomparso.

I fan hanno apprezzato molto il cosplay di G Gundam, trovandolo originale in particolare per la presenza di colori sgargianti. Continuano le buone notizie per tutti i fan del franchise, se non lo avete ancora visto vi segnaliamo il trailer di una nuova serie di Gundam.