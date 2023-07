G.O.D.S: la Marvel lancia la serie pronta a stravolgere la realtà

La seconda metà del 2023 sarà molto importante per la casa editrice Marvel Comics. Tra eventi come Carnage Reigns, che si svilupperà in tutte le testate ragnesche, e l’atteso reboot di Capitan America, i lettori assisteranno anche alla nascita di una nuova serie, che avrà “impatti cosmici”, ovvero G.O.D.S. di John Hickman.

Alla base della serie, scritta da Hickman che negli anni passati ha lanciato una nuova era degli X-Men, e disegnata dall’italiano Valerio Schiti, vi è il coinvolgimento dei più grandi protagonista ed eroi dell’universo Marvel per prevenire il cosiddetto Evento Babylon. Una minaccia mai sentita prima, che sembra ruotare attorno al misterioso Wyn e al malvagio Cubisk Core.

Per ora, anche grazie alle informazioni condivise dalla Marvel in passato, sappiamo che Wyn è un essere millenario, esperto di magia costretto ad intervenire contro la corruzione di cui è composto Cubisk Core, pronto a disintegrare interi sistemi galattici. Inoltre, parte della storia si incentrerà sul coinvolgimento di due gruppi: l’Ordine Naturale delle Cose e i Poteri Costituiti.

Hickman ha anche confermato che, sebbene il volume parta con Mister Fantastic, Clea, Dottor Doom e il Dr. Strange, solo quest’ultimo avrà un ruolo più che significativo nel corso della storia effettiva, e che verrà dato molto spazio a personaggi completamente nuovi e nati appositamente per la serie. L’autore ha poi voluto tranquillizzare i fan, dato che molti stanno già creando non poca confusione sui social, che nel corso di G.O.D.S. #1, in uscita il 4 ottobre 2023, sarà chiara l’idea alla base della serie.

E voi aspettate G.O.D.S.? Siete incuriositi dalle premesse? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Marvel continua a celebrare i 100 anni di Disney con variant cover caratterizzate da ospiti d’eccezione come Topolino e Paperino.