GA Bunko annuncia la seconda stagione e un film d'animazione per il brand di DanMachi!

Lanciato nel 2015 sul circuito televisivo nipponico e tratto dalla serie di light novel di scritta dae illustrata daha subito conquistato i favori degli spettatori, anche grazie al suo splendido character design.

A distanza di un mese esatto dalla notizia secondo cui il fortunato franchise nipponico avrebbe presto accolto un nuovo progetto, ci giunge oggi la conferma ufficiale che la serie dedicata a Bell e Hestia godrà finalmente di una seconda stagione televisiva e addirittura di un lungometraggio d’animazione.



In occasione dell’evento "GA Bunko 2018 Happyo Stage”, tenuto presso il Wonder Festival 2018, GA Bunko ha confermato sia la seconda stagione che il film, il quale dovrebbe intitolarsi “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion”. Visionabile in calce all’articolo, la prima key visual del progetto ci mostra i protagonisti Hestia e Bell osservare l’orizzonte, ma non è chiaro cosa stiano effettivamente cercando. La seconda stagione, invece, dovrebbe intitolarsi “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Familia Myth”.



Per il momento GA Bunko non ha voluto rivelare la data di lancio o il benché minimo dettaglio sui due progetti soprammenzionati, ma ha anticipato che la pellicola vanterà una storia originale scritta da Fujino Ōmori in persona.

Scritti entrambi da Fujino Ōmori, sia i romanzi che il manga di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? sono editi da J-POP, che ne ha acquisito i diritti nel 2016. La prima serie d’animazione tratta dalla light novel e lo spin-off intitolato “DanMachi: Sword Oratoria” sono visionabili, con sottotitoli in italiano, sul canale YouTube di Yamato Video.