Gaara: un fan di Boruto 'abbellisce' il look del Kazekage, guardatelo!

Con il finale del manga di Naruto prima e la serie animata Boruto: Naruto Next Generations poi, Masashi Kishimoto ha ideato un notevole cambio di look in tanti personaggi. Passati dall'adolescenza all'età adulta, diventando anche genitori o ricoprendo ruoli di rilievo, il loro look è diventato più maturo.

Ma per alcuni fan di Naruto e Boruto, questo cambio non va bene. Sono stati in tanti ad aver provato a modificare Naruto e gli altri personaggi per riportarli a un taglio di capelli precedente o simili. Stavolta invece è stato il turno di Gaara, con il fan Phennic90 che ha postato la sua creazione su Reddit.

Il Kazekage, durante l'epoca di Naruto Shippuden, aveva i capelli rossi più lunghi e mossi, un taglio che sembrava piacere e convincere. In Boruto: Naruto Next Generations invece sono diventati lisci e un po' più corti, rendendo estremamente seriosa l'espressione di Gaara. Il fan ha deciso quindi di sovrapporre in parte il taglio di Naruto Shippuden a quello di Boruto: Naruto Next Generations, ottenendo l'effetto che potete osservare in basso.

Un altro fan ha invece provato a sovrapporre Sasuke adulto e Itachi, mentre qualcun altro ha preferito andare oltre Boruto: Naruto Next Generations per mostrare come saranno in futuro Sarada e Boruto.