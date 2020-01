Gaara di Naruto, il ragazzo dal passato straziante, ritorna con un cosplay di genere

Gaara rimane tutt'oggi uno dei personaggi più amati e apprezzati dai fan. Comparso inizialmente durante la prima stagione della serie, il ninja della sabbia è stato presentato quasi come l'antagonista naturale del protagonista. Non a caso, l'arco narrativo dei Chunin è stato tra i più belli mai scritti da Kishimoto.

Apparso la prima volta come un bambino tormentato, incapace di controllare il demone che aveva dentro di sé, con il cuore indurito e frantumato dalla cattiveria delle persone, Gaara rispecchiava in un certo senso ciò che Naruto sarebbe potuto essere se solo non avesse incontrato Iruka e quindi non avesse conosciuto l'affetto delle persone.

Perciò, sin dalla sua comparsa, il ragazzo della sabbia tormentato e con il passato straziante, è entrato nei cuori degli appassionati. Questo perché era vero, brutalmente marchiato dalla cattiveria delle persone e dall'avidità di potere, delle persone. Allora non dobbiamo stupirci, se anche dopo anni dalla conclusione della serie ideata dal maestro Kishimoto, Gaara continua a rimanere nei pensieri degli appassionati.

A dimostrate tutto l'affetto verso un personaggio che è cresciuto fino a diventare il Kazekage del Villaggio della Sabbia, ci ha pensato la cosplayer AzumiCosplay su Instagram che ha pubblicato la sua personalissima interpretazione di Gaara in versione femminile. E per quanto il sesso non sia lo stesso, bisogna ammettere che il risultato finale è abbastanza buono, specialmente per l'aura che sembra avvolgere il personaggio originale come la cosplayer in questione.

Come potete vedere dalla foto in calce a quest'articolo, Gaara femminile ha i capelli lunghi rossi, presenta il solito marchio sulla fronte e porta anche la giara con la sabbia sulle spalle, sebbene, ma chiudiamo un occhio, questa sia disegnata.

E voi cosa ne pensate? Vi piace oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.

