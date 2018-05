Gaara e Shinki di Boruto sono protagonisti di un nuovo poster della serie anime

Molto è cambiato nel mondo di Naruto da quando la Quarta Grande Guerra Ninja si è conclusa. Nuovi leader hanno risollevato le sorti del mondo dei ninja in Boruto, e gli eroi creati da Masashi Kishimoto sono diventati adulti a pieno titolo. In effetti, la maggior parte di quelle stelle nascenti sono ora genitori, e Gaara non è stato da meno.

Recentemente, un nuovo poster per Boruto: Naruto Next Generations, che potete trovare in calce alla notizia, è stato rilasciato in Giappone. Il poster in questione, simile a una foto di famiglia, mette in risalto il Kazekage Gaara e suo figlio Shinki. Come riportato in precedenza, Shinki sarà protagonista di una puntata di Boruto in futuro, episodio che dovrebbe approfondire meglio il suo passato.

Il ragazzo fu adottato dal Kazekage qualche tempo dopo la fine della Quarta Grande Guerra Ninja. Tuttavia, i due si assomigliano molto nonostante l'assenza di un legame di sangue. In particolare, come visto nello scorso episodio di Boruto, Shinki usa la sabbia in maniera molto simile a Gaara. Piuttosto che sabbia del deserto, però, Shinki è in grado di manipolare la "Metal Sand", proprio come il terzo Kazekage.

Shinki indossa la sua scorta di sabbia sotto forma di mantello protettivo, e il ragazzo sembra prendere consigli di stile da suo zio Kankuro a giudicare dal volto. Per quanto riguarda la loro personalità, Shinki e Gaara sono simili anche sotto quest'aspetto: entrambi si presentano come guerrieri seri e forti. Shinki non ha niente a che vedere con Gaara quando aveva la sua età tuttavia, ma il ragazzo ha il vantaggio di non essere una Forza Portante.

Ora, è solo una questione di tempo prima che Shinki e Boruto raggiungano un bromance simile a quello che di Gaara e Naruto.