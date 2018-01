Gaara e Shukaku di Naruto erano molto diversi nei disegni iniziali del sensei Kishimoto!

Durante la lunga serializzazione di, il sensei Kishimoto ha introdotto sempre più personaggi, coinvolgendone addirittura centinaia nel suo ultimo arco narrativo. Tuttavia, alcuni degli shinobi che amiamo di più avrebbero dovuto sfoggiare un aspetto molto diverso da quello che conosciamo...

Uno di questi, a quanto pare, è proprio Gaara del Deserto, il ragazzo che nel corso della vicenda è diventato addirittura il Quinto Kazekage del Villaggio della Sabbia. Visionabile in calce all’articolo, lo sketch realizzato dal sensei Kishimoto diversi anni fa ci mostra l’aspetto originale del personaggio, il quale, nell’illustrazione in alto a sinistra, presenta una cicatrice al posto del tatuaggio col kanji “Amore”.



Caratterizzato da una chioma ben più lunga di quella presentata dalla versione finale, il Gaara originale non sembra indossare una qualsiasi uniforme da ninja, bensì un bizzarro mantello con i bordi a brandelli, il quale accentua la sua natura inizialmente ribelle e omicida. Non a caso, l’illustrazione in alto a destra ci mostra il ragazzo perdere il controllo del demone sigillato al suo interno e subire una trasformazione facciale ben più mostruosa di quella cui abbiamo assistito nel fumetto di Naruto.



L’elemento più interessante dello sketch è però lo stesso Shukaku (il Monocoda), che proprio in questa illustrazione ha un aspetto completamente differente dalla sua versione finale. Non solo la creatura ha delle dimensioni molto contenute, difatti paragonabili a quelle di un qualsiasi animale domestico, ma sulla testa presenta il simbolo buddista del “Manji” (da non confondere assolutamente con la svastica), che simboleggia l’armonia universale e l’equilibrio fra gli opposti. È paradossale che un Cercoterio rabbioso e feroce come Shukaku avesse inizialmente un simile tatuaggio, non trovate?



E voi, preferite le versioni finali di Gaara e Shukaku o quelle presentate dal seguente sketch di Kishimoto?