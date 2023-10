Questo gadget di Totoro per Capodanno sta facendo il tutto esaurito: ma che cos'è?

Con Halloween alle porte, anche Capodanno è molto vicino e lo Studio Ghibli ha già colto l'occasione per festeggiarlo al meglio con i fan de Il mio vicino Totoro, rilasciando questo gadget che, agli occhi di noi occidentali, potrebbe essere molto strano. Ma quindi di cosa si tratta?

Come ben sapranno gli amanti dello Studio Ghibli, loro ci tengono molto a mantenere vive le tradizioni. Per questo motivo, è stato rilasciato questo portafortuna. I giapponesi credono fermamente alle loro tradizioni e mantengono viva la loro cultura.

Proprio per questo lo Studio Ghibli ha rilasciato dei tenugui, che non sono altro che degli asciugamani di cotone leggero. Ciò che li rende differenti dai nostri asciugamani non è solo la grandezza, che è di circa 35x90 centimetri, ma che hanno quasi sempre dei motivi stampati e ricoprono le funzioni di pulizia, decorazione o souvenir.

Ad oggi, tuttavia, i giapponesi non utilizzano i tenugui come dei veri asciugamani, che sono stati sostituiti da quelli di spugna come i nostri: il loro scopo è solo puramente decorativo.

Come sempre, anche questi nuovi gadget dello Studio Ghibli sono curati nei minimi dettagli. Ogni tenugui presenta Totoro con degli elementi della cultura giapponese che portano buon auspicio nelle case. Il costo di ogni tenugui è di 2.640 yen, circa 16 euro.

Recentemente abbiamo analizzato il film Il Mio Vicino Totoro, è ancora il miglior film da presentare ai bambini? Ciò che è certo, è che molti adulti sono stati introdotti al mondo degli anime proprio grazie a quel lungometraggio di Miyazaki. Sapevate che esiste un cortometraggio sequel di Totoro?