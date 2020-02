Gainax, lo storico studio di Evangelion, cambia gestione. Nuovi progetti in futuro?

Tutto ciò che sfiora anche solo lontanamente l'immaginario di Neon Genesis Evangelion è infine destinato ad aprire una controversia. L'arresto di Tomohiro Maki ha dato un brutto colpo a Gainax, la storica azienda che si è occupata di realizzare il capolavoro mondiale di Hideaki Anno. Ma cosa accadrà ora al celebre studio di animazione?

A rivelare la sorte dell'azienda è stata la stessa Gainax, tramite un comunicato postato sul proprio sito ufficiale. La compagnia, infatti, ha rivelato che a seguito dello scandalo dello scorso dicembre, che ha coinvolto l'allora presidente, l'esecutivo dirigenziale dello studio si è dimesso. Al posto di Maki, la gestione è passata tra le mani di Yasuhiro Kamimura, direttore rappresentativo di Groundworks, nonché amico fidato di Hideaki Anno che ha collaborato numerose volte con il regista.

I posti vacanti al consiglio di amministrazione, dunque, sono stati riempiti da Yuto Takaishi (Kadokawa), Atsushi Moriyama (King Records) e Yoshiki Usa (producer di Little Witch Academia per Trigger), mentre alla contabilità è stato assegnato Nobuhiko Hayashi.

L'attuale dirigenza ha già confermato di essere al corrente degli attuali problemi finanziari dell'azienda e hanno già iniziato a prendere alcuni provvedimenti per riparare l'immagine dello studio costruita in oltre 35 anni. L'obiettivo è "normalizzare l'attuale situazione" e non è escluso che la nuova gestione non tenti di sollevare le sorti della compagnia con la realizzazione di un nuovo anime. Ad ogni modo, vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi eventuali novità in merito.



