Gajeel Redfox e Levy McGarden di Fairy Tail sono al centro dei nuovi sketch di Mashima

Mentre milioni di fan in tutto il globo attendono con trepidazione il lancio del suo nuovo manga, Hiro Mashima, autore di Fairy Tail, ha diffuso via Twitter due nuove illustrazioni dedicate ad una delle coppie più gettonate e consolidate dell’intero fumetto: Gajeel Redfox e Levy McGarden.

Visionabile in calce all’articolo, il primo dei nuovi sketch ci propone un primo piano del terrificante Dragon Slayer del Ferro, il quale, in questo caso, appare alquanto adirato e minaccioso. A giudicare dall’espressione seria, è probabile che il mago abbia subito un qualche affronto, o che addirittura stia per battersi per l’amata Levy.



Proprio la fanciulla e lo stesso Gajeel sono protagonisti del secondo sketch, il quale ritrae i due personaggi in una scena molto intima. Non è chiaro in quale circostanza siano stati immortalati i due maghi di Fairy Tail, ma entrambi si direbbero alquanto allegri e spensierati, proprio come una felice coppietta in vacanza, non trovate? Solo qualche mese fa, se ricordate, il sensei Mashima aveva infatti ritratto i due personaggi in una situazione simile, con risultati a dir poco... imbarazzanti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che durante la giornata di ieri sono emersi in rete i primi sketch dedicati a quella che potrebbe rivelarsi la protagonista femminile del nuovo manga di Mashima. Ancora senza un titolo ufficiale, la prossima opera del sensei esordirà infatti il prossimo 27 giugno sulle pagine del settimanale nipponico Shonen Magazine.