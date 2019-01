Galaxy Express 999, mostrate le prime immagini degli attori dell'adattamento teatrale

Via libera al sequel dell'adattamento teatrale di Galaxy Express 999: Galaxy Opera, quarantennale franchise shi-fi nato dalla fantasia del mangaka Leiji Matsumoto. L'annuncio è stato rilasciato sul sito ufficiale e a distanza di pochi mesi ecco i nuovi aggiornamenti.

Il nuovo spettacolo, dal titolo Ginga Tetsudo 999 Sayonara Maetel - Boku no Eien (letteralmente Galaxy Express 999 Arrivederci Maetel - My Eternity), debutterà al Meijiza Theatre di Tokyo dal 20 al 29 aprile 2019, per poi proseguire la rappresentazione all'Umeda Arts Theatre Drama City di Osaka dal 10 al 12 maggio prossimo.

Sul sito dell'adattamento teatrale sono inoltre apparse le prime immagini degli attori con tanto di abiti di scena (visibili al link in calce all'articolo) tra cui Haruka Kinoshita (Maetal prima versione), Anju Inami (Maetel seconda versione), Tokihisa Maeyama (Conte Mecha) e Atsuko Asano (Regina Prometheum). Al momento il cast include:

Akinori Nakagawa - Tetsurō Hoshino

Kaname Ouki - Regina Emeraldas

Tokihisa Maeyama - Conte Mecha

Yōko Yazawa - Ryuzu

Haruka Kinoshita/Anju Inami - Maetel

Karen Miyama - Claire

Daisuke Tsukahara - Dottor Ban

Atsuko Asano - Regina Prometheum

Genki Hirakata - Captain Harlock

Omiya no Matsu - Controllore

Lo spettacolo teatrale sarà diretto da Akinori Ochiishi e sceneggiato da Sachiko Ishimaru. Per questo secondo stage play, Leiji Matsumoto è accreditato come autore dell’opera originale.

Ricordiamo che il manga originale Galaxy Express 999 fu pubblicato tra il 1977 e il 1981. Successivamente ottenne un adattamento a serie televisiva e un film d'animazione andati in onda rispettivamente nel 1978 e nel 1979. Il franchise ha dato vita a diversi altri film, speciali e OAV.