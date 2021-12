Galko-chan, manga sospeso dopo l'arresto dell'autore per possesso di pedopornografia

Attraverso il sito web del servizio ComicWalker di Kadokawa, è stato comunicato poche ore fa che la pubblicazione della serie manga comica Oshiete! Galko-chan (Please tell me! Galko-chan) è stata sospesa a seguito di una grande inchiesta sull'arresto del suo autore, Kenya Suzuki.

In precedenza è stato riferito che il dipartimento di polizia della prefettura di Aichi ha arrestato l'autore del manga 40enne con il sospetto di possesso di pedo pornografia importata dalla Germania in violazione della legge doganale del Giappone. Inoltre, è stato segnalato che il colpevole, che vive nella città di Funabashi nella prefettura di Chiba, avrebbe avuto sei collezioni di foto che ha ricevuto per posta internazionale in due occasioni nel settembre e ottobre 2020.

Secondo i rapporti, Suzuki ha ammesso le accuse al momento dell'arresto e ha dichiarato: "Volevo disperatamente procurarmi foto di nudo di bambini stranieri che non possono essere acquistati in Giappone". Secondo il rapporto, la polizia ha confiscato un totale di 46 libri e pubblicazioni presumibilmente contenenti pedo pornografia dall'appartamento di Suzuki.

Battan, un mangaka, ha annunciato su Twitter la settimana scorsa che Suzuki era stato dichiarato scomparso dalla polizia per una settimana, ma in seguito ha pubblicato un aggiornamento rivelando che Suzuki era stato trovato.

Suzuki ha iniziato a pubblicare il manga Oshiete! Galko-chan (Please tell me! Galko-chan) sul sito ComicWalker dell'editore Kadokawa nel giugno 2014. L'editore ha pubblicato il quarto volume della compilation nel gennaio 2017, seguito dal quinto nel luglio 2018 in Giappone. L'opera ha ispirato un adattamento anime in dodici episodi prodotto da Feel Studios, uscito nella stagione invernale 2016 (gennaio - marzo) in Giappone.

Il caso ricorda, molto quello che ha coinvolto l'autore di Act-Age che ha causato la caduta della nuova possibile hit manga di Weekly Shonen Jump.