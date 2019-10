Game of Thrones: arriva il fumetto di Clash of Kings

Game of Thrones è stata una delle serie icona del decennio 2010. Nonostante la conclusione abbia creato pareri molto contrastanti e critici, il serial prodotto da HBO ha comunque raccolto negli anni una folta schiera di ammiratori che hanno aiutato anche la produzione di opere parallele. Tra questa spicca la serie a fumetti della Dynamite.

Nel corso del 2020 Game of Thrones tornerà sotto forma di fumetto. Dynamite Entertainment ha annunciato che arriverà una nuova trasposizione dell'opera di George R.R. Martin, stavolta basata sul secondo libro del suo ciclo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, Clash of Kings. La serie partirà più o meno da metà della storia del libro in questione, con la sceneggiatura di Landy Q. Walker e i disegni di Mel Rubi, mentre Ivan Nunes si occuperà della colorazione e Tom Napolitano del lettering.

A Clash of Kings, pubblicato in Italia col nome "Scontro dei Re", fu il secondo libro delle Cronache di Martin. Pubblicato originariamente nel 1998, è formato da un prologo e ben 69 capitoli e fu premiato nel 1999 al premio Locus. In calce potete osservare la copertina di questo nuovo volume a fumetti.

La storia ricomincia con Catelyn Stark e Brienne di Tarth in fuga dopo il misterioso evento che ha avuto come esito la morte di Renly Baratheon, mentre Tyrion Lannister è ad Approdo del Re con la sua amante, Shae, e Arya Stark è imprigionata ancora ad Harrenhal. La guerra per il trono tra Lannister, Stark, Baratheon e Targaryen continua.