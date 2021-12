Game of Thrones: Daenerys Targaryen in un cosplay da regina dei draghi

Il Trono di Spade, una seduta tanto agognata da chiunque abbia un minimo di ambizione a regnare in Game of Thrones. Ci sono tanti candidati a sedersi sopra quell'ammasso di ferro e acciaio che fu forgiata secoli prima dai Targaryen, alla loro conquista di Westeros. Uno dei pretendenti al trono è Daenerys Targaryen, ultima figlia del Re Folle.

Scomparsi Rhaegar e Vyseris, per lungo tempo si è creduto che fosse Daenerys la legittima erede al Trono di Spade. Game of Thrones concentra quindi molti dei suoi episodi su di lei che, partendo da Essos, riesce a creare un esercito con cui sbarca a Westeros, riottenendo Roccia del Drago, dimora di famiglia. Grande aiuto è derivato dai draghi, le tre creature schiusesi quasi per miracolo alla fine della prima stagione della serie.

Da anni si è concluso Game of Thrones, ma il fandom non muore mai. La regina dei draghi è tornata a vivere grazie alla cosplayer Anastasia che, replicando le fattezze di Emilia Clarke nella serie, ha presentato un cosplay di Daenerys Targaryen da vera regina dei draghi. Aiutandosi con il post produzione, Anastasia cavalca un drago e siede sul Trono di Spade.

In attesa degli spin-off già in produzione, chissà se Daenerys tornerà in un altro progetto di Game of Thrones.