Game of Thrones: un fan trasforma la serie TV in un anime!

La stagione 8 di Game of Thrones stanotte è tornata in onda con il secondo attesissimo episodio. Dopo molti anni di produzione, la serie ormai è vicina alla conclusione, ma un fan ha deciso di dare in un certo qual modo nuova vita al prodotto TV basato sui romanzi di George R. R. Martin.

Su Youtube è tornato in voga un video di alcuni anni fa creato dall'animatore Malec in occasione del ritorno della serie di HBO in TV. La clip mostra come potrebbe essere una versione animata di Game of Thrones se basata sui canoni stilistici giapponesi, con tanto di opening pop. In alto potete osservare la produzione di Malec, che già parte con tantissimi rimandi alle prime stagioni di Game of Thrones.

Dopo una velocissima carrellata dei loghi delle casate e alcuni dei personaggi chiave delle stagioni della serie, arriva il logo di Game of Thrones palesemente ispirato a quello dell'anime Fairy Tail di Hiro Mashima. Il resto dell'opening del potenziale anime rivisita la serie epica in salsa giapponese, con tanto di lampi di luce e scontro frontale tra il Re della Notte e la coppia formata da Jon Snow e Daenerys Targaryen. E voi quanto sareste ansiosi di vedere in TV un anime tratto dalle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin?