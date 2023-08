Gamera: Rebirth, un video mostra il dietro le quinte della realizzazione dell'anime

Kadokawa ha iniziato lo streaming del secondo video dietro le quinte dell'anime Gamera -Rebirth- giovedì. Il video evidenzia Gyaos e mostra il processo di produzione dell'anime dalla concettualizzazione dei materiali/design alla produzione.

Il kaiju giapponese Gamera: Rebirth ha una data d'uscita e debutterà in tutto il mondo su Netflix il 7 settembre . La serie avrà sei episodi, incentrati sul protagonista Gamera che combatte cinque grandiosi kaiju, ossia dei mostri giganti.

I membri del cast dell'anime includono: Hisako Kanemoto, voce di Sailor Mercury in Sailor Moon Crystal, nel ruolo di Boko mentre il doppiatore di Kirito in Sword Art Online Yoshitsugu Matsuoka sarà Joe. A far loro compagnia saranno il grandioso Mamoru Miyano , voce di Light Yagami in Death Note, Death the Kid in Soul Eater, Dazai Osamu in Bungō Stray Dogs per citarne alcuni, nel ruolo di Tazaki e Saori Hayami , Yor Forger in Spy x Family, Yamato in One Piece e Yumeko Jabami in Kakegurui, sarà Emiko.

Il video ufficiale è disponibile alla visione a inizio articolo e mostra per intero il lavoro svolto nella produzione dell'opera e in particolare del kaiju Gaos , in lingua originale Gyaos.

Il gigantesco mostro tartaruga sputafuoco Gamera ha fatto il suo debutto nel film di Daiei del 1965 Daikaijū Gamera, Gamera the Giant Monster, ossia "Gamera il mostro gigante".

Daiei intendeva che il film potesse diventare un degno rivale di Godzilla , film di grande successo del 1954 della TOHO, che in quel caso rappresentava un kaiju marino.