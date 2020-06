Gantz: la bomba sexy Reika prende vita con il cosplay di Uyuy

Hiroya Oku, da autore con molti spunti erotici, passò a concentrarsi fortemente sull'azione con il manga Gantz, che esordì con cadenza quindicinale sul magazine Weekly Young Jump di Shueisha nel 2000. Mentre si avvicina ai 20 anni di anniversario, ricordiamo come l'adrenalinica storia di Kei Kurono abbia visto anche donne di rilievo.

Dopo una prima fase ricca di colpi di scena, Gantz presentò un gruppo di personaggi completamente nuovo. Tra le protagoniste ad essere entrate in questo momento della trama c'è Reika Shimohira, una nota modella che piano piano si innamorerà del protagonista Kei Kurono. L'autore ha sfruttato Reika in diversi modi, in particolare per le storie di copertina dove non ha esitato a mostrarla in pose parecchio ammiccanti e sensuali.

Per questo Reika è diventata una dei sex symbol di Gantz e questa sua caratteristica si riflette anche nelle trasposizioni della vita reale prodotte dalle fan. Questo cosplay di Reika Shimohira che potete vedere in calce infatti vede la ragazza con ben poco della tuta indosso, che le copre solo parzialmente seno e inguine lasciando poi tutto il resto della pelle nuda, così come accadeva in tanti disegni realizzati da Hiroya Oku. Il cosplay realizzato da Uyuy2907 ha una carica spiccatamente sensuale.

Non rivedremo Reika nel nuovo manga Gantz:E, portato avanti da Oku da alcuni mesi sempre su Weekly Young Jump e in compagnia del disegnatore Jin Kagetsu. Intanto il mangaka è al lavoro anche su un'altra serie completamente diversa, Gigant.