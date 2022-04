Gantz: un cosplay di Reika splendido realizzato dalla modella Hane Ame

I combattenti che lottano contro gli alieni in Gantz fanno sempre una brutta fine. Sono in pochissimi a riuscire a uscire da quel giro o a potenziarsi fino a diventare delle macchine da guerra, mentre la maggior parte muore in condizioni pietose. Per questo è necessario sempre un ricambio, cosa che ha portato Kei Kurono a entrare nel giro.

Dopo una delle prime missioni, nettamente distruttiva e che causò la morte di tutto il team ad eccezione del protagonista, Gantz lanciò un nuovo arco narrativo dove si costituì un altro gruppo che poi diventerà abbastanza affiatato. Reika Shimohira entrerà a far parte del manga e avrà subito un ruolo di rilievo come protagonista femminile. La modella, vittima di un incidente, viene trasportata nella sala della sfera nera e inizia a combattere con la tuta attillata e le varie armi ultra tecnologiche.

La modella Hane Ame, una delle cosplayer più famose, ha deciso di calarsi nei panni di questa donna, vestendo la tuta al completo e portando con sé pistola e spada così da affrontare qualunque minaccia aliena. Questo cosplay di Reika Shimohira è quindi estremamente fedele e ben realizzato. Purtroppo non tornerà a breve in un anime per la questione dei diritti di Gantz.