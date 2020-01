Gantz:E debutta su Weekly Young Jump: ritorna la sfera nera di Gantz col primo capitolo

Gantz fu un fenomeno sia come manga che come anime, anche se in quest'ultimo medium non vide una conclusione degna del suo nome. Tuttavia l'opera che ha consacrato Hiroya Oku ha generato un grande numero di fan che hanno richiesto fortemente un prosieguo dell'universo. Dopo tanti spin-off, arriva un prequel, Gantz:E.

Gantz:E è prodotto a quattro mani e ha fatto proprio oggi il suo debutto sulla rivista Weekly Young Jump, settimanale seinen di Shueisha che fu teatro anche degli scontri della serie principale di Gantz. Stavolta Hiroya Oku decide di gettarci nel periodo feudale giapponese, con la E del titolo che sta per Edo, ovvero il nome antico di Tokyo.

Una spada insanguinata fa da apertura al primo capitolo di Gantz:E, che presenta subito il protagonista Hanbee, un giovane diciassettenne innamorato di Oharu. La ragazza però non ricambia i suoi sentimenti, essendosi invaghita di Masakichi, un ragazzo di un villaggio vicino. Hanbee, geloso, si dirige verso il villaggio alla ricerca di Masakichi per dimostrarsi superiore e riconquistare Oharu.

Il rivale in amore però si trova in un bosco ad allenarsi con una katana nonostante non sia un samurai. Dopo un breve scontro tra i due fatto partire da Hanbee e dove nessuno prevale, si ritrovano nei pressi di un fiume in piena. Le urla nella zona fanno capire che una bambina, Okinu, è preda delle rapide. Masakichi non esita e si lancia al salvataggio gettandosi nel fiume, seguito dopo poco da Hanbee. I due collaborano e lanciano Okinu sulla riva portandola in salvo, ma loro rimangono vittima delle rapide, morendo per annegamento.

Così come fu per il primo capitolo di Gantz, il duo si risveglia vivo e vegeto in una casupola di legno: davanti a loro c'è un nutrito gruppo formato da guerrieri, nobili e alcuni ragazzini, intorno alla famosa sfera nera. Ha così inizio Gantz:E, un'avventura letale ambientata nel Giappone feudale. Il prossimo capitolo sarà pubblicato il sei febbraio.