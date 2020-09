Gantz riceverà un adattamento live-action, tutto pronto per l'annuncio di Sony Pictures

Deadline, il sito web statunitense dedicato al mondo dell'intrattenimento, ha recentemente annunciato l'arrivo di un adattamento live-action di Gantz, l'iconico manga di Hiroya Oku. L'autore ha lanciato qualche indizio sul suo profilo Twitter mentre Marc Guggenheim, il regista, ha confermato senza sé e senza ma l'esistenza del progetto.

In un articolo pubblicato lo scorso maggio e curiosamente passato in sordina, Deadline riportava che Guggenheim, già sceneggiatore di Arrow, Trollhunters e Supergirl, stava discutendo con Sony Pictures Entertainment la possibilità di produrre di un adattamento live-action hollywoodiano del manga.

I fan hanno inizialmente richiesto spiegazioni all'autore, che come potete vedere in calce ha replicato con un'emoticon piuttosto esplicita. Successivamente il regista sciolto ogni dubbio, dichiarando: "Mi sto divertendo molto a lavorarci!". Al momento non è chiaro se si tratti di una serie di film o di uno show televisivo, ma viste le esperienze passate del regista è molto più facile propendere per la seconda opzione.

I tempi non sembrerebbero essere ancora maturi per una presentazione ufficiale, visto che molto probabilmente il progetto si trova ancora in fase di pre-produzione. Sony potrebbe, tuttavia, decidere di anticipare di qualche mese l'annuncio, dato che la notizia è ormai diventata di dominio pubblico.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire ulteriori dettagli su questo progetto? Fatecelo sapere con un commento! A proposito di adattamenti di opere giapponesi poi, vi ricordiamo che presto dovremmo ricevere nuove informazioni sulla serie televisiva di Steins;Gate.