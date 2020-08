Gantz torna sotto i riflettori con il sexy cosplay di Reika Shimohira

Ormai non si sente più molto parlare di Gantz, un manga che ha sancito la popolarità del mangaka Hiroya Oku, fino a quel momento concentratosi molto su hentai ed ecchi. La sua pubblicazione su Weekly Young Jump divenne un vero e proprio fenomeno e, per festeggiare i suoi 20 anni, vi abbiamo raccontato dell'epopea sci-fi di Gantz.

Complice il suo passato erotico, Hiroya Oku ha inserito in Gantz molte figure femminili sexy che più volte vengono ritratte nude se non anche nei momenti di sesso. Una di quelle che è diventata una protagonista è Reika Shimohira, la modella che si innamorerà del protagonista Kei Kurono. Reika è una ragazza dal fisico mozzafiato: curve al punto giusto, snella, bel viso e capelli lunghi.

Farà girare la testa a molti personaggi maschili ma si metterà in mostra anche durante le missioni con le sue abilità. Anche a distanza di anni i fan di Gantz la ricordano ed ecco quindi un cosplay a lei dedicato. Il cosplay di Reika Shimohira che vedete nella foto in basso è realizzato da Oh_Nami_Yeah che la ritrae in versione da battaglia, con la classica tuta nera e la katana tra le mani. Nonostante non sia nuda, come apparsa più volte durante la serie, si intravedono le linee del fisico. Vi piace questo cosplay a tema Gantz? Anche Uyuy ha creato il suo sexy cosplay su Reika.