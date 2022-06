Garden of Remembrance: annunciato il nuovo film anime di Naoka Yamada e Science SARU

Durante il Festival internazionale del film d’animazione di Annecy 2022, importantissimo evento che si svolge in Francia sin dal 1960, la regista di A Silent Voice ha presentato il nuovo progetto su cui sta lavorando in collaborazione con Science SARU. Ecco la prima immagine di Garden of Remembrance di Naoka Yamada.

Sull’illustre palco della manifestazione, Yamada e la CEO dello studio d’animazione, Eunyoung Choi, hanno rivelato Garden of Remembrance, film anime che debutterà nel 2023 e di cui è già stata condivisa una key visual. Science SARU è anche al lavoro su Yurei Deco, in uscita il 3 luglio.

Stando a quanto rivelato durante il panel, l’ispirazione per la pellicola nasce quando Eunyoung chiede a Yamada se le sarebbe piaciuto lavorare a un corto interamente basato sulla musica. La regista di K-ON! e A Silent Voice, grandissima appassionata di musica, ha risposto positivamente mettendosi in contatto con la cantautrice Lovely Summer Chan, alla quale è stata affidata la OST del film. Il film sarà d'indubbia qualità, Science SARU è tra gli studi d’animazione più influenti del momento.

L’opera, è dedicata, oltre che alla musica, alla femminilità. Attraverso i concept design di Etsuko Mizusawa, Yamada ha affermato che sarà possibile avvertire la “fragranza femminile di una ragazza reale”. Il poster che ha accompagnato l’annuncio, ritrae una mano femminile che impugna un pennello. Ritratto del disegno è un tris di anemone, fiore dal colore violaceo, rosso e blu.