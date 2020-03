Garo di One-Punch Man mette in risalto la sua forza nel cosplay di un fan

Tra i tanti nemici di One-Punch Man, ce n'è uno ancora vivo pur avendo incrociato il protagonista: Garou. Fin da piccolo, l'umano ha sempre desiderato far parte della fazione dei mostri e non di quella degli eroi, come tanti coetanei o elementi della società del manga. Col tempo, Garou è diventato una vera e propria furia della natura.

Dalla sua introduzione, Garou ha affrontato tanti nemici e quasi la totalità di questi ha dovuto subire la sconfitta per mano sua. Eppure, sembra che il mostro sia ben lontano dalla vetta della sua forza come testimoniato dagli ultimi capitoli di One-Punch Man. Dopo l'illustrazione preparata da Murata per il personaggio in occasione del capitolo 129 del manga, arriva un altro tributo proveniente da un cosplayer.

Il fan Hector Vince Valdes Rodriguez, in arte Koeteiru, ha deciso di portare in Cile un cosplay di Garou. Come potete vedere in calce, dove è presente una foto del cosplay tratto dall'account Instagram del fan di One-Punch Man, Garou si presenta in posa di combattimento e in piedi su una gamba sola. I capelli argentei svettano su un volto carico di rabbia e voglia di mettere in mostra le proprie capacità. Il fisico del cosplayer fa il resto, preparando una figura che incute inevitabilmente timore.

Al momento Garou è al centro di One-Punch Man con alcuni capitoli che l'hanno visto combattere con un altro eroe d'alto livello. Fino a che punto si spingerà il potenziale di questo mostro umano?