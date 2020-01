Garo di One Punch Man si prepara a combattere in una fantastica action figure

La produzione di One Punch Man, nel bene e nel male, ha aperto le porte al mercato dello streaming, rivelando le intenzioni dell'industria di procedere verso un nuovo modo di concepire l'intrattenimento. Merito di questo nuovo processo, ad ogni modo, è frutto del successo della seconda stagione dell'anime.

Seppur con numerosi errori commessi dallo Studio J.C. Staff, la seconda serie di One Punch Man ha decisamente lasciato il segno con 12 episodi all'insegna dell'epicità. La grande parentesi dedicata alla figura di Garo, infatti, ha trovato nel personaggio un ottimo apprezzamento da parte dei fan, che hanno gradito positivamente la personalità da enti-eroe del villain.

A tal proposito, OMG Studio, ha realizzato un nuovo modellino in scala dedicato al personaggio, lo stesso che potete ammirare da più angolazioni in calce alla notizia. L'action figure di Garo, dalle dimensioni di 32 x 19 x 20 (in cm), sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal secondo quadrimestre del 2020, all'importante cifra di 181 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Ad ogni modo, è già possibile preordinare la statuetta in edizione limitata tramite il sito ufficiale, ovviamente fino a esaurimento scorte.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino in scala 1/6 di Garo dal mastodontico immaginario di One Punch Man, vi piace? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.