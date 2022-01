Garth Ennis al lavoro su una nuova graphic novel per 2000AD

Il celebre fumettista Garth Ennis, autore di serie come The Boys e Preacher, è al lavoro su una nuova graphic novel che verrà pubblicata nel corso del 2022 dalla casa editrice 2000AD. Il volume di 96 pagine, dal titolo Battle Action Special, raccoglierà otto storie scritte da Ennis e basate sulla serie a fumetti britannica Action.

Per la realizzazione di Battle Action Special, Ennis sarà affiancato dagli artisti Kevin O'Neill, Keith Burns, Mike Dorey, John Higgins, Chris Burnham, Patrick Goddard e PJ Holden. Le otto storie saranno ambientate in periodi e in luoghi differenti: una delle storie è ambientata ad esempio in Italia nel 1944.



L'originale serie britannica Action (da non confondere con l'Action Comics che ha dato i natali a Superman) venne creata nel 1976 da Pat Mills e Mike Dorey (presente tra gli illustratori di Battle Action Special) per la casa editrice IPC Magazines. Si distinse, all'epoca, per i contenuti molto violenti, che causarono polemiche nella comunità fumettistica. Sotto questo punto di vista, è plausibile aspettarsi una certa fedeltà all'opera originale, visto l'approccio che Ennis è solito riservare ai contenuti violenti.



La graphic novel Battle Action Special verrà pubblicata a Giugno 2022. Restando in tema Garth Ennis, il prossimo adattamento in live action di un'opera del fumettista britannico sarà la terza stagione di The Boys. Sebbene non sia ancora chiara la data d'uscita di The Boys 3, lo showrunner della serie Eric Kripke anticipa che The Boys 3 sarà completamente folle.