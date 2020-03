Gatsu torna in battaglia con uno splendido cosplay femminile!

L'universo manga non è naturalmente nuovo a personaggi con un passato tragico, solitario, ricco di disgrazie che continuano a perseguire il protagonista, e Gatsu di Berserk ne è, senza alcun dubbio, un esempio. In questo periodo di "pausa" prima del prossimo capitolo, una fan della serie ha deciso di rappresentare il ritorno di Gatsu a modo suo.

Infatti la serie di Berserk è ormai famosa per essere costellata di continue pause, più o meno lunghe, del maestro Miura. Quindi per alleggerire l'attesa i fan spesso si cimentano in fan art, what if e anche, naturalmente, cosplay dei personaggi principali.

L'utente @kittymecha ha condiviso sul suo profilo Instagram la sua personale interpretazione di Gatsu, con il costume che il protagonista indossava quando faceva ancora parte della Squadra dei Falchi, un gruppo di mercenari guidati da Grifis, che per diventare parte della Mano di Dio, in seguito all'Eclisse, sacrifica tutti i membri della squadra. Gatsu riuscirà a sopravvivere e comincerà il suo viaggio di vendetta.

Il post in calce mostra come la cosplayer abbia voluto rappresentare un Gatsu lontano dalle forze demoniache, ora invece perennemente presenti sul suo cammino. Vi ricordiamo inoltre che in questo periodo di pausa della serie, potete rivivere la storia di Berserk nel nostro nostro speciale per i 30 anni della serie.