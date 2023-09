Avete mai visto il Gattobus nella vita reale? Ecco la riproduzione dello Studio Ghibli

Lo Studio Ghibli promise tempo addietro ai fan che avrebbe aggiunto la possibilità di salire su un vero Gattobus nel parco a tema dedicato proprio al noto studio d'animazione. Adesso sembra essere sulla buona strada e il famoso autobus-gatto de Il mio vicino Totoro sta per arrivare anche nella vita reale!

La Prefettura di Aichi e il parco a tema anime dello Studio Ghibli Ghibli Park sono sulla buona strada per mantenere la promessa fatta nel Febbraio. Il parco a tema Ghibli ha recentemente chiuso per via di un Tifone in Giappone, ma adesso è più forte che mai.

Lunedì, il governatore di Aichi, Hideaki Omura, e il direttore dello Studio Ghibli, Goro Miyazaki figlio del maestro Hayao Miyazaki, hanno tenuto una conferenza stampa per mostrare le prime immagini in anteprima dei Gattobus cavalcabili che presto circoleranno all'Expo 2005 Aichi Commemorative Park, il parco nella città di Nagakute all'interno del quale si trova il Ghibli Park.

Questi Catbus nella vita reale sono basati sul veicolo elettrico APM di Toyota, originariamente progettato per le Olimpiadi di Tokyo, ma con molteplici modifiche per farli sembrare e sentire come il Gattobus de Il mio vicino Totoro.

Oltre a ricreare gli occhi espressivi del personaggio, il sorriso gigante e le adorabili zampe e coda, i designer hanno selezionato una vernice poco lucida, per evitare di conferire al Gattobus una lucentezza eccessivamente metallica. Poi c'è il rivestimento del sedile, che è un materiale spesso e soffice che evoca gli interni soffici del Catbus nell'anime.

Durante la conferenza stampa, Goro Miyazaki ha detto che suo padre, il regista di Totoro Hayao Miyazaki, è soddisfatto del design del veicolo, definendolo "Bello".

Oltre al conducente, il Catbus può ospitare cinque passeggeri, divisi tra due sedili a panchina, e la panca anteriore può essere ripiegata per accogliere i passeggeri su sedia a rotelle. Entreranno in servizio un totale di cinque Gattobus e, sebbene il target demografico dei ciclisti target siano chiaramente i fan di Ghibli, in realtà non avrai bisogno di un biglietto per il Ghibli Park per guidarli.