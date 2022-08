Gayabano Holiday debutta ad agosto con Star Comics

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri social media ufficiali, Edizioni Star Comics annuncia che a inizio agosto debutterà Guyabano Holiday, il nuovo volume unico dell'autore panpanya.

Nel 2020, Edizioni Star Comics pubblica An Invitation From a Crab. A due anni di distanza, la casa editrice italiana porterà presto un altro volume unico firmato panpanya, mangaka giapponese che è stato candidato al Manga Taisho e che è arrivato secondo al Kono Manga ga Sugoi con Ashizuri Suizokukan. L'opera, è stata annunciata poco dopo Vanishing My First Love.

In questa nuova opera dell'autore, i lettori vengono portati a fare la conoscenza del poco conosciuto frutto esotico guyabano. Conosciuto anche con il nome di Guanabana, è originario del Nord e Sud America e appartiene alla famiglia delle Annonacee. In Giappone è quasi totalmente sconosciuto dalla popolazione locale.

In Guyanano Holiday, panpanya ci porta alla scoperta di questo particolare frutto attraverso un viaggio che parte dalle Filippine e che culmina con una sua degustazione. Questa quinta uscita della panpanya works, che arriva il 10 agosto dopo An Invitation From a Crab, Pillowfish, Animals e The Second Goldfish, raccoglie un "diario a puntate" e storie brevi collegate al frutto e alla vita quotidiana di altri paesi. E voi, siete attratti da questo particolare racconto?