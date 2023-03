GCC Pokémon, arrivano anche in Italia i mazzi dei Campioni del Mondo: l'annuncio ufficiale

Lo scorso novembre, vi abbiamo preannunciato l'arrivo dei mazzi del Pokémon TCG World Championship in edicola nel corso del 2023, riprendendo una tradizione interrotta nel lontano 2019 a causa della pandemia da Coronavirus. Oggi, è proprio The Pokémon Company ad ufficializzare i quattro mazzi dei Campionati Mondiali del GCC Pokémon del 2022.

Con una pagina sul sito web Pokémon.com, infatti, anche la divisione italiana dell'azienda ha ufficializzato l'imminente arrivo dei quattro mazzi utilizzati dai Campioni del GCC Pokémon durante l'ultimo World Championship del Gioco di Carte Collezionabili, che si è tenuto lo scorso anno a Londra. Stando al sito web ufficiale, i quattro mazzi saranno lanciati nel corso del primo trimestre del 2023, perciò dovrebbero debuttare nelle edicole e nei negozi specializzati entro la fine del mese di marzo.

Analogamente, i mazzi dei Campioni del GCC Pokémon sono previsti anche sugli altri mercati europei e globali entro la fine di marzo. I deck messi in vendita da The Pokémon Company saranno in totale quattro, e saranno ricalcati sui mazzi usati da:

Rikuto Ohashi, campione mondiale della categoria Junior del GCC Pokémon , che propone un deck basato su Inteleon e Palkia Originale-V ASTRO.

, che propone un deck basato su Inteleon e Palkia Originale-V ASTRO. Sebastian Lashmet, finalista della categoria Senior all'ultima World Championship, che ha portato a Londra un deck basato su Urshifu Pluricolpo-VMAX e Inteleon.

André Chiasson, nella top 8 della categoria Master e che ha presentato un mazzo basato su Mew-VMAX e Genesect-V .

. Ondrej Skubal, campione mondiale della categoria Master del GCC Pokémon, la cui strategia si è basata invece su Arceus-V ASTRO, Decidueye di Hisui-V ASTRO e Pikachu Volo-VMAX.

Particolarità delle carte di questi quattro mazzi (ciascuno ovviamente venduto singolarmente) è quella di avere un dorso diverso dalle altre carte Pokémon, un bordo grigio e la firma del giocatore a cui appartiene il deck. Queste carte non sono valide nei tornei, ma restano comunque perfette per chi vuole testare il gameplay del gioco con qualche partita amichevole.