GCC Pokémon, arrivano le Tin di Articuno, Moltres e Zapdos di Galar: che artwork!

Mentre aspettiamo l'uscita del set base del cardgame Pokémon di Scarlatto e Violetto, fanno piano piano il loro debutto nel GCC di The Pokémon Company gli ultimi prodotti dedicati all'ottava generazione dei mostriciattoli tascabili di Game Freak. Tra questi, oggi arrivano le tre tin di Articuno, Moltres e Zapdos di Galar.

Le tre tin saranno disponibili nelle edicole e nei negozi specializzati entro la fine del mese di marzo, giusto in tempo per preparare il terreno all'uscita di Spada e Scudo nel TCG. Ciascuna tin comprenderà una carta promo olografica di Moltres, Zapdos o Articuno di Galar e un totale di quattro buste di Zenit Regale, l'ultima espansione del GCC ambientata a Galar, insieme ovviamente ad un codice per il GCC Pokémon Live.

Ovviamente, il "pezzo forte" del pacchetto sono le tre carte full-art dedicate agli Uccelli Leggendari di Kanto, qui proposti nella versione regionale di Galar. Le tre carte sono anzitutto bellissime da vedere, grazie a degli artwork veramente ispirati e vibranti. In secondo luogo, ciascuna ha una potente abilità e un ottimo attacco, che li rendono interessanti anche in virtù delle loro possibili implicazioni nel metagame.



Articuno di Galar ha l'abilità Carica Sanguefreddo, che permette di assegnare al Pokémon fino a due carte energia di tipo Psico nel turno in cui viene giocato dalla mano. Ciò garantisce una rapida esecuzione dell'attacco del leggendario, Psicolaser, che scarta tutte le carte energia assegnate al Pokémon e infligge 120 danni ad un avversario, senza tenere conto delle sue debolezze e resistenze.



Zapdos di Galar ha l'abilità Carica Zampeforti, del tutto simile a quella di Articuno di Galar ma che assegna energie di tipo Terra, e non di tipo Psico. Queste energie possono poi essere impiegate per la mossa Scaricalcio, che infligge 70 PS di danno e che, togliendo tutte le energie assegnate a Zapdos, può anche paralizzare l'avversario.



Infine, Moltres di Galar ha l'abilità Carica Malvagità, identica a quelle di Zapdos e Articuno ma che fornisce energie di tipo Buio. Anche in questo caso, le energie possono immediatamente essere utilizzate per la mossa Furia Ardente, che infligge 20 danni di base più altri 50 per ogni Carta Premio presa dall'avversario. Tra gli altri prodotti di Zenit Regale, infine, vi ricordiamo anche la collezione speciale di Pikachu-VMAX Jumbo, rilasciata a fine febbraio in Italia.