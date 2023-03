GCC Pokémon, in arrivo una nuova collezione speciale: sarà dedicata a Mimikyu

Dopo avervi svelato in anteprima le carte di Pepe e Mabostiff del GCC Pokémon, in arrivo con il set base di Scarlatto e Violetto, scopriamo ora un altro prodotto annunciato da The Pokémon Company in occasione del lancio della nona generazione Pokémon nel Gioco di Carte Collezionabili: la Collezione speciale dedicata a Mimikyu-EX.

Come spiega il nome, la carta al centro della collezione sarà il Pokémon di tipo Psico Mimikyu-EX, che si presenta come un mostriciattolo tascabile Base (esattamente come nei videogiochi, del resto), che però ha la bellezza di 190 PS. Il Pokémon ha poi due attacchi, ovvero Void Return (in inglese, per ora non abbiamo ancora una traduzione ufficiale in italiano), che permette di colpire un avversario per 30 danni e sostituire Mimikyu-EX con un Pokémon in panchina, e Energy Burst, che infligge colpi multipli da 30 PS al Pokémon avversario, colpendolo per 30 danni per ogni energia assegnata sia a Mimikyu che al mostriciattolo-target dell'attacco.



Come per ogni Collezione speciale, Mimikyu-EX sarà presente anche in formato Jumbo, ovvero con una carta di grandi dimensioni (sfortunatamente non "legale" nelle competizioni ufficiali), oltre che nel formato standard. Accompagna la "star" della collezione anche una seconda carta foil, questa volta tutta dedicata ad un Pokémon di nuova generazione: stiamo parlando di Greavard, di cui però non conosciamo dati tecnici, abilità e attacchi.

Oltre alle due carte foil e alla Jumbo, la collezione comprenderà quattro buste di espansione del GCC Pokémon non meglio precisate (probabilmente però saranno del set base di Pokémon Scarlatto e Violetto) e una carta codice per il riscatto di alcune ricompense speciali online. L'edizione da collezione verrà lanciata nel corso del primo trimestre del 2023 nelle edicole e nei negozi specializzati: considerato che il primo set del TCG ambientato a Paldea verrà pubblicato il 31 marzo 2023, è possibile che nella stessa data anche il prodotto dedicato a Mimikyu arrivi nel gioco di carte collezionabili Pokémon.