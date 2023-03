GCC Pokémon: un assaggio di Scarlatto e Violetto con il kit Sfida Strategica!

Già da tempo sappiamo che il set base di Pokémon Scarlatto e Violetto farà il suo debutto nel GCC italiano il 31 marzo. Ciò che finora non sapevamo, invece, era che The Pokémon Company ci avrebbe permesso di pregustare un assaggio della nona generazione del TCG Pokémon con il kit Sfida Strategica di Scarlatto e Violetto.

Mentre l'espansione principale non verrà rilasciata fino al 31 marzo, il kit Sfida Strategica è arrivato il 17 marzo nei negozi specializzati, permettendo ai fan di partecipare a dei tornei prerelease con un deck composto da 40 o da 60 carte Pokémon di nuova generazione. Il formato prerelease, spiega The Pokémon Company, è perfetto per i neofiti del GCC e per chiunque desideri sperimentare le nuove meccaniche di Scarlatto e Violetto con qualche giorno di anticipo.

Ogni Kit Sfida Strategica comprende dunque quattro bustine di Scarlatto e Violetto, 40 carte base per la costruzione di un deck e una carta promozionale olografica casuale tra quattro, ovvero Quaquaval (SV-005), Pawmot (SV-006), Hawlucha (SV-007) e Revavroom (SV-008). La peculiare combinazione tra le 40 carte "fisse", la carta holo promozionale e il contenuto delle quattro bustine dovrebbe permettervi di creare un deck su misura per le vostre strategie, senza il rischio di incappare in un mazzo troppo simile a quello degli avversari. Contestualmente al reveal del kit Sfida Strategica, The Pokémon Company ha anche mostrato le quattro carte promo del bundle. Quaquaval ha l'abilità Carnevale Energico, che permette al giocatore, una volta per turno, di assegnare un'energia dalla propria mano ad un Pokémon sul campo. L'evoluzione finale di Quaxly, un Pokémon di tipo Acqua con 170 PS, vanta poi l'attacco Idrocalcio, che infligge ben 140 PS di danno a un avversario. Pawmot è un Pokémon Elettro con 130 PS e rappresenta l'evoluzione di Pawmi (una delle mascotte delle Mini Tin da Collezione di Pokémon Spada e Scudo): il mostriciattolo ha l'abilità Elettroproduzione, che permette di cercare una carta energia di tipo Elettro nel deck e di assegnarla Pawmot. Questi può poi utilizzare le energie accumulate per il potente attacco Elettrozampe, che infligge ben 230 punti di danno al nemico. Hawlucha è l'unico Pokémon estraneo a Paldea introdotto nel Kit Sfida Strategica. Si tratta di un Pokémon Terra con 70 PS e con l'attacco Attacco d'Ala, che infligge 70 PS di danno all'avversario. Una carta tutto sommato standard, salvo per l'abilità Entrata al Volo, che permette al giocatore di assegnare un segnalino danno su due Pokémon in panchina dell'avversario quando Hawlucha entra in campo. Infine, Revavroom è un Pokémon Acciaio con 140 PS e l'interessante attacco Scaraventa, che infligge 90 PS di danno, insieme ad altri 90 se, al lancio di una moneta, esce testa. L'abilità del Pokémon è invece Motore Rombante, che si attiva una volta per turno scartando una carta energia dalla mano ma che permette di pescare fino ad avere sei carte in mano.