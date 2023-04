GCC Pokémon, diventiamo leader del Team Galassia con la Collezione Premium di Cyrus

Mentre il GCC Pokémon ci porta a Paldea con l'inaugurazione della nona generazione anche nel Gioco di Carte Collezionabili, un altro interessante prodotto ci convince a fare un salto indietro nel tempo e a rivalutare uno dei cattivi più iconici di tutto il mondo Pokémon: stiamo parlando di Cyrus, il leader del Team Galassia!

The Pokémon Company ha infatti dedicato una Collezione Torneo Premium a Cyrus, il carismatico villain principale di Pokémon Diamante, Perla e Platino, che è stata rilasciata nelle scorse settimane in edicola, insieme alla Collezione Torneo Premium di Sofora, la rivale del Pass di Espansione di Pokémon Scarlatto e Violetto ambientato sull'Isola dell'Armatura.

Entrambe le Collezioni Torneo Premium contengono una carta Aiuto olografica a figura intera di Cyrus o di Sofora (sulla quale torneremo tra poco), sette bustine di espansione del TCG Pokémon dedicate a Spada e Scudo (i due prodotti rientrano infatti ancora nell'ottava generazione del GCC, e non nella nona), tre carte Aiuto olografiche non a figura intera dedicate al personaggio di copertina del set, 65 bustine protettive a tema, un portamazzo, una moneta extra-large e un totale di otto segnalini di stato. Insomma, si tratta del pack perfetto per affrontare i primi tornei del GCC Pokémon, ammesso di avere già un buon deck pronto per essere giocato.

La carta dedicata a Cyrus è Ordini del Capo, una delle più utilizzate a livello competitivo, che dunque farà un figurone nel vostro mazzo per i tornei. La carta, infatti, ha un effetto molto potente: essa vi permette di scambiare il Pokémon attivo dell'avversario con uno dei Pokémon nella sua panchina. Ovviamente, potete giocare una sola carta aiuto per turno.

Anche la carta Allenatore di Sofora, però, ha molto potenziale: essa, infatti, vi permette di selezionare uno o entrambi gli effetti che essa porta con sé, che possono rivelarsi molto potenti nel giusto deck. Il primo vi permette di riprendere in mano fino a due Pokémon dalla vostra pila degli scarti; il secondo, invece, vi permette di fare lo stesso con una o due carte Energia. Ottima per riempire la mano dopo aver scatenato una potente combo!