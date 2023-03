GCC Pokémon: i possenti Miraidon e Koraidon EX arrivano nelle nuove tin da collezione!

Solo una decina di giorni fa, nelle edicole di tutta Italia sono arrivate le tre tin del GCC Pokémon di ottava generazione dedicate ad Articuno, Zapdos e Moltres di Galar. Tuttavia, il viaggio verso la regione di Paldea si avvicina rapidamente, e con esso anche le prime tin Pokémon di nona generazione, dedicate a Koraidon e Miraidon.



Le due tin, che potete vedere nelle immagini a corredo di questa notizia, sono state ufficialmente svelate da The Pokémon Company nelle scorse ore e arriveranno il 9 giugno 2023 nei negozi specializzati degli Stati Uniti. Probabilmente, visto che il TCG americano va di pari passo con quello europeo e italiano, intorno alla stessa data le due tin faranno il loro debutto anche nel Vecchio Continente.



I prodotti sono chiamati Paldea Legends Tin e hanno Koraidon EX e Miraidon EX per protagonisti. Le due carte, è bene chiarirlo, sono le stesse che appariranno nel set base di Scarlatto e Violetto per il GCC Pokémon, ma arriveranno con due illustrazioni alternative estremamente interessanti e particolari, poiché saranno appena visibili al di sotto del resto della carta: una sorta di "via di mezzo" tra le full art e le carte foil più tradizionali, insomma.



Le due tin saranno vendute al prezzo di 26,99 Dollari, che dovrebbe tradursi in un analogo valore in Euro o, al più, in un prezzo che potrebbe oscillare tra i 24,99 e i 29,99 Euro. Per fare un paragone, le tre tin di Articuno, Zapdos e Moltres di Galar sono state lanciate a 28 Euro ciascuna in Italia. Se il prezzo vi sembra troppo alto, comunque, sappiate che, oltre alla carta foil promozionale di Koraidon o Miraidon, nelle scatole di latta troverete anche cinque pacchetti del set base di Scarlatto e Violetto e una carta codice per GCC Pokémon Live.