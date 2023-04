GCC Pokémon, sono queste le prossime espansioni? Spuntano due nomi misteriosi

Ci risiamo: dei trademark hanno "spoilerato" le prossime uscite del GCC Pokémon, o quantomeno della sua controparte giapponese. Dopo il reveal delle espansioni Snow Hazard e Clay Burst, leakate mesi prima dell'annuncio ufficiale tramite alcuni brevetti, sono oggi due nuovi trademark a svelarci i prossimi set del GCC Pokémon.

In particolare, Nintendo, Creatures Inc. e Game Freak hanno registrato i due trademark Cyber Judge e Wild Force (traduzione di PokéGuardian) in Giappone. Non ci sono dubbi che si tratti di prodotti legati al gioco di carte Pokémon: i due brevetti sono infatti classificati nel settore "giochi, giocattoli e oggetti ludici", tra cui troviamo anche le carte collezionabili.

Al momento, comunque, è presto per speculare sui contenuti dei due set. Sicuramente si tratterà di espansioni di Scarlatto e Violetto, visto che ormai la nona generazione del GCC Pokémon è in piena attività, soprattutto in Giappone. In particolare, mentre da noi il set base di Scarlatto e Violetto ha fatto il suo debutto il 31 marzo, quest'ultimo è arrivato un paio di mesi prima nel Sol Levante, dove è già stato lanciato anche il set di espansione Triplet Beat, che in Italia si chiamerà Evoluzioni a Paldea e arriverà nel mese di giugno.

In Giappone sono poi in arrivo anche il set Pokémon Card 151, che comprende tutti i Pokémon di Kanto, pur facendo parte della nona generazione del GCC, e i due set Snow Hazard e Clay Burst, che saranno le due espansioni manline successive a Triplet Beat.

Considerato che Snow Hazard ha come cover card il leggendario Chien-Pao e che Clay Burst ha per protagonista Ting-Lu, è possibile che Cyber Judge e Wild Force completino il "quartetto nefasto" con Wo-Chien e Chi-Yu. Tuttavia, è difficile collegare i due leggendari mancanti ai titoli delle due espansioni appena registrate da Game Freak.



Altra possibilità è che i set costituiscano un'altra uscita "intermedia" tra Triplet Beat e la prossima espansione principale, come il set dedicato a Kanto, e siano magari incentrati sui Pokémon Paradosso.