GCC Pokémon, con Scarlatto e Violetto cambiano le rarità! Ecco come riconoscerle

Il Gioco di Carte Collezionabili di Pokémon Scarlatto e Violetto è arrivato in tutte le edicole e nei negozi specializzati, promettendo di (ri)portare a Paldea tantissimi appassionati dei mostriciattoli tascabili di Game Freak. Prima di aprire i vostri pacchetti, però, scoprite insieme a noi i nuovi simboli delle rarità del GCC Pokémon.

I nuovi simboli sono ben otto, e sono stati svelati da una mini-guida pubblicata su Pokémon.com. Per chi non avesse ancora visto le nuove carte di nona generazione, il simbolo della rarità si trova nell'angolo in basso a sinistra di ciascuna figurina, accanto al numero della carta nella cardlist del set, al codice alfanumerico identificativo dell'espansione e alla "lettera" di rotazione dei competitivo.

Le rarità, come abbiamo detto, sono in totale otto. La maggior parte delle carte che vedrete nei pacchetti sono Comuni, Non Comuni e Rare, che rispettivamente avranno il simbolo di un cerchio, di un rombo e di una stella. Si tratta di simboli ormai noti, perché vengono utilizzati già da anni nel GCC. Le Rare Doppie, invece, avranno un simbolo composto da due stelle nere: questa rarità, esclusiva di Scarlatto e Violetto, caratterizza i Pokémon-EX e i Pokémon EX Teracrystal.



Per quanto riguarda le Carte con rarità Ultra Rara, invece, queste ultime avranno due stelle identiche a quelle di rarità Rara Doppia, che però avranno un colore tendente al grigio e, soprattutto, un simbolo di rarità foil: le carte Ultra Rare, al momento, sono solo i Pokémon-EX a figura intera e gli Allenatori a figura intera.

Chiudiamo infine con le tre rarità più ricercate, ovvero le nuovissime Rare Illustrazione: anche in questo caso, il simbolo adottato è quello della stellina, questa volta di colore giallo. Le Rare Illustrazione "standard" presentano una sola stellina; le Rare Illustrazione Speciale ne presentano due e le Rare Iper ne hanno ben tre. Se trovate una di queste carte, il consiglio è quello di inserirla subito in una bustina protettiva, perché si tratta di figurine rarissime e ricercatissime dai collezionisti.