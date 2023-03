GCC Pokémon Scarlatto e Violetto: svelate le carte promo di lancio!

Dopo aver letto la nostra anteprima del GCC Pokémon di Scarlatto e Violetto, potrebbe esservi venuta voglia di imbarcarvi per un viaggio fatto di carte collezionabili verso la regione di Paldea. Se volete iniziare (o ricominciare!) a collezionare le carte Pokémon con Scarlatto e Violetto, vi segnaliamo due interessanti opportunità da non farvi scappare.

La prima iniziativa avviata da The Pokémon Company in occasione del lancio di Scarlatto e Violetto nel GCC è valida effettuando un acquisto da almeno 25 Euro di prodotti del gioco di carte collezionabili Pokémon presso alcuni rivenditori selezionati, ovvero GameStop, Games Academy, Gamelife, La Grande I, Aspiag, Mornati Paglia, SME o Il Gigante. Con un acquisto valido per la promozione, vi porterete a casa (fino a esaurimento scorte) una carta speciale di Lechonk del GCC Pokémon, che trovate riportata qui sotto.



Sempre The Pokémon Company, poi, ha annunciato una seconda promozione del tutto simile, che vi permetterà di ottenere una carta promozionale gigante di Koraidon effettuando un acquisto da almeno 25 Euro di prodotti del GCC Pokémon nei punti vendita Autogrill e Mondadori. Come sempre, le carte jumbo, cioè quelle di dimensioni superiori alla media, non sono giocabili nelle competizioni ufficiali. Tuttavia, un Koraidon oversize potrebbe certamente fare un figurone nella vostra collezione.



In entrambi i casi, le promozioni non hanno un limite temporale, ma si concluderanno all'esaurimento delle (limitate) scorte delle due carte promo presso i rivenditori selezionati. Se siete interessati ai Koraidon e Lechonk speciali, insomma, il consiglio è quello di affrettarvi.

Vi segnaliamo inoltre che tutte le carte di Scarlatto e Violetto nei due set base sono state inserite nell'archivio delle carte Pokémon nelle scorse ore, cementando il lancio della nuova espansione del GCC. Con la nona generazione arrivata anche nel Gioco di Carte Collezionabili, dunque, non ci resta che aspettare il prossimo set di espansione, Evoluzioni a Paldea, che arriverà nel mese di giugno.