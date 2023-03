GCC Pokémon, successo senza precedenti nel 2022: le vendite sono da record

Il set base di Pokémon Scarlatto e Violetto è ormai in arrivo anche nel GCC Pokémon occidentale, ma l'ottava generazione dei mostriciattoli tascabili sembra dato un ultimo colpo di coda, benché tutto finanziario, sulla scena del collezionismo di carte. Pare infatti che le vendite del GCC Pokémon del 2022 siano state da record.

La notizia, riportata da PokéGuardian, emerge in seguito alla pubblicazione dei risultati finanziari di The Pokémon Company per il 2022. Tra questi ultimi, segnaliamo un record assoluto di vendite per il GCC Pokémon nel corso dello scorso anno in Europa, superando, insieme alle linee di giocattoli e di merchandise a tema, il fatturato di tutti gli anni precedenti.

Anche la NPD, una delle più grandi compagnie che operano ricerche di mercato in Europa, ha confermato il successo del GCC Pokémon, assegnando ben tre premi (di cui potete vedere un'immagine in calce) a The Pokémon Company International. I tre premi, svelati durante l'ultima edizione della Spielwarenmesse, la più grande kermesse europea dedicata al mondo del giocattolo, eleggono i Pokémon la miglior IP al mondo nel settore dei giocattoli, la migliore IP in Europa per guadagni totali nel settore ludico e la migliore IP per guadagni al mondo nel settore dei giochi e dei puzzle.

Nello specifico, i Pokémon sono l'IP con guadagni maggiori in Francia, Belgio e Olanda, ovviamente limitatamente al settore di giochi e giocattoli, mentre i mostriciattoli tascabili hanno fatto passi avanti anche in Italia, Germania e Regno Unito, pur senza classificarsi al gradino più alto della classifica delle proprietà intellettuali per guadagni nel mercato dei giocattoli.

In Italia, in particolare, il GCC Pokémon è cresciuto del 101% in termini di volumi, posizionandosi al quarto posto tra i brand con le maggiori vendite nel proprio settore di riferimento. Quarto posto anche in Germania, con un trend del tutto analogo, e nel Regno Unito, dove l'IP Nintendo ha guadagnato tre posizioni rispetto allo scorso anno.