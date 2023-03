GCC Pokémon, svelate le nuove carte di Scarlato e Violetto: c'è anche Koraidon

Dopo avervi svelato in anteprima le carte di Pepe e Mabosstiff, entrambe in arrivo con il set base di Pokémon Scarlatto e Violetto, è ora la stessa The Pokémon Company a mostrarci un'infornata di nuove carte in uscita il 31 marzo. Tra queste spiccano sicuramente il bellissimo Koraidon-EX con illustrazione "piena" e il potente Spidops-EX.

Partiamo proprio da Koraidon-EX, che nel TCG è un Pokémon di tipo Lotta con 230 PS e con l'attacco Impatto Selvaggio: quest'ultimo richiede due energie Lotta e una generica, infligge 220 punti danno e blocca l'attaccante per il turno successivo, per ricaricarsi. L'abilità del mostriciattolo leggendario è invece Dinogrido, che permette di assegnare fino a due energie Lotta ai Pokémon base in campo ad ogni turno, ma che impedisce loro di attaccare.



Spidops-EX è un Pokémon di tipo Erba con 260 PS totali e con la peculiare abilità Territorio Trappola, che aumenta di una Energia il costo di ritirata del Pokémon attivo avversario. Sempre per impedire la ritirata dei Pokémon avversari, poi, Spidops-EX ha l'attacco Filoappiglio, che infligge 90 danni di base e altri 30 per ogni Energia nel costo di ritirata del Pokémon attivo dell'avversario.



Altro Pokémon totalmente nuovo nel GCC è Maushold, mostriciattolo Normale con 70 PS e con la mossa esclusiva Attacco di Famiglia, che infligge 70 danni ad un nemico per ogni copia di Maushold in gioco. Sfortunatamente, il Pokémon non ha alcuna abilità particolarmente interessante, ma possiede il generico attacco Sberla, che infligge 40 punti danno al nemico.



Il viaggio alla scoperta del set base del GCC di Pokémon Scarlatto e Violetto continua con un bellissimo Pachirisu Full Art. Il Pokémon, con 70 PS, vanta l'abilità Sacche Elettriche, che lo rende immune alla paralisi, e l'attacco Scarica Generale, che infligge una base di 10 danni più altri 20 per ogni Pokémon di tipo Elettro in panchina.



Conclude il first look proposto da The Pokémon Company Slowbro, evoluzione di Slowpoke da 100 PS con l'abilità Strano Comportamento, che permette di spostare un segnalino danno da qualsiasi altro Pokémon alleato allo stesso Slowbro una volta per turno. Il Pokémon ha poi la mossa Assorbibolla, che infligge 60 danni a un avversario e cura chi la utilizza per 30 PS.