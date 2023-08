Gear 5 vs Ultra Istinto: chi vincerebbe tra Rufy e Goku?

Dopo aver spiegato i poteri che dona a Rufy il Gear 5, abbiamo immaginato cosa succederebbe se dovesse scontrarsi con uno dei power-up più forti di sempre: l'Ultra Istinto Completo. Cerchiamo quindi di capire chi avrebbe la meglio e il perché.

Partiamo dal valutare la sostenibilità fisica delle due trasformazioni: mentre il Gear 5 è un'abilità praticamente innata che, oltre a riportare in vita Rufy, non pare richiedere particolari sforzi fisici all'utilizzatore, l'Ultra Istinto Completo, raggiunto durante il duello con Jiren, può durare qualche minuto prima che il corpo collassi, aspetto che si manifesta con l'ingente perdita di sangue da parte del Saiyan.

A livello di forza bruta l'Ultra Istinto è superiore, ma c'è da considerare che Rufy ha una grande capacità di subire colpi meccanici (e non) e di modificare non solo il suo corpo, ma anche l'ambiente circostante, avversario compreso.

Di fatto i poteri sono molto diversi, quasi incompatibili per uno scontro vero. Probabilmente Rufy non riuscirebbe a far del male a Goku o a coglierlo di sorpresa con qualche attacco e viceversa. Il Saiyan, tuttavia, è destinato alla sconfitta a causa dell'insostenibilità della sua trasformazione.

E voi cosa ne pensate? Riuscirebbe Goku a sconfiggere Rufy nel limitatissimo tempo che l'Ultra Istinto gli concede?